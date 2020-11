Coraggio, innovazione e benessere: parte la sfida di ‘La Maison Concept’

Redazionale/ Martedì 1 dicembre l’inaugurazione: il locale si propone di essere una casa per chi vuole curare la propria persona ed essere coccolato da un team di giovanissimi esperti di beauty, fashion, relax e moda. GUARDA IL VIDEO

ISERNIA. Un ampio locale, studiato nei minimi dettagli, un’offerta a tutto tondo per soddisfare le esigenze di ciascun cliente, ma soprattutto per garantire la cura della persona e il suo benessere. Apre a Isernia ‘La Maison Concept’, una realtà innovativa che vede un team di giovanissimi esperti di beauty, fashion, relax e moda in un unico luogo all’avanguardia. Con coraggio, sfidando il covid e le restrizioni in piena sicurezza per garantire ai clienti un ambiente sano dove sentirsi in famiglia.

GUARDA IL VIDEO

Co-founders della nuova ‘casa del benessere’ isernina i due fratelli Gioele e Giulia D’Agnone. Entrambi provengono da una famiglia di parrucchieri e commercianti: hanno quindi sempre respirato, vissuto ed amato questo mestiere. Gioele, hair director, ha mosso i primi passi nell’ambiente a Pescara, spostandosi nella Marche e stabilendosi a Milano dove ha lavorato nei saloni di Aldo Coppola e Cotril Hair. La sua esperienza è proseguita in Spagna fino al rientro in Molise, ad Isernia, per fondare La Maison. Ha inoltre vinto il prestigioso concorso ‘L’Oreal united pro future hair awards 2019’ aggiudicandosi ‘L’Oscar dei capelli’ ed oggi rappresenta l’azienda l’Oreal professionnel Italia nel mondo. Giulia ha iniziato lavorando nel negozio della madre ed i suoi studi sono proseguiti nella storica Sasson Academy di Londra. Dopo il diploma è stata in prestigiosi saloni come Percy and Reed, Radio Hairsalon e ad eventi come la London Fashion Week e Facto England.



Ad affiancare i due uno staff di giovanissimi, ma tutti ben qualificati, pronto ad accogliere i clienti: taglio del nastro previsto per il primo dicembre in via Garibaldi ad Isernia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!