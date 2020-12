Sedi fantasma per truffare lo Stato e B&B abusivi: raffica di denunce nell’Isernino

Numerosi gli accertamenti eseguiti dai carabinieri in provincia. In azione i militari di Cantalupo nel Sannio che hanno tra l’altro incastrato i titolari di una società che opera nel commercio di prodotti alimentari

CANTALUPO NEL SANNIO. Raffica di controlli dei carabinieri in provincia di Isernia per contrastare i reati contro il patrimonio e la fede pubblica. In particolare i militari della Stazione di Cantalupo nel Sannio hanno individuato il raggiro abilmente organizzato dai titolari di una società operante nel settore del commercio di prodotti alimentari.

Si è scoperto che, dopo aver fittiziamente stabilito la sede legale in un comune della zona pur non avendo lì alcun ufficio o sede operativa, hanno ottenuto – producendo false autocertificazioni - un rilevante credito di imposta per più di 100.000 euro facendo artatamente risultare un investimento di oltre 250.000 euro per la realizzazione di un opificio in un paese della Campania, nonché sconti sui premi assicurativi e tasse di proprietà dei numerosi automezzi societari in ragione del più favorevole regime fiscale del Molise rispetto a quella della Campania, dove di fatto la società opera, per un danno all’erario quantificabile in 250.000 euro circa.

Sempre i militari di Cantalupo hanno denunciato altre due persone, di origine campana. Si è scoperto che avevano trasformato degli immobili in Bed & Breakfast pubblicizzandoli sulle piattaforme del settore, seppure in assenza delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Non solo. È stato accertato inoltre che i campani, mediante false attestazioni, avevano fittiziamente richiesto la residenza in Molise al fine di ottenere indebitamente risparmi sui costi delle polizze assicurative dei 5 automezzi di proprietà.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!