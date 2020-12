Guerra alle truffe: due furbetti del reddito di cittadinanza nella rete dell’Arma

Sono stati smascherati dai carabinieri di Rionero Sannitico e Frosolone. Nei guai anche un campano che grazie a carte false ha ottenuto la residenza in Molise per risparmiare sull’assicurazione



ISERNIA. Furbetti del reddito di cittadinanza e non solo nella rete dei carabinieri che, anche negli ultimi giorni, hanno eseguito numerosi controlli sul territorio della provincia di Isernia.

I militari della Stazione di Rionero Sannitico, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato un campano che aveva ottenuto – attraverso l’esibizione di false attestazioni - la residenza in un comune della zona per conseguire indebitamente sgravi sui premi assicurativi di 15 veicoli tra autovetture, motocicli e ciclomotori, per un danno quantificato in euro 25.000.

Nei guai, si diceva, anche un’altra persona che - dopo aver attenuto anche essa in modo fraudolento la residenza in uno dei comuni della zona - ha percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un ammontare di circa 3000.00 euro.

Quest’ultimo illecito è stato accertato anche dai Carabinieri della Stazione di Frosolone i quali hanno proceduto nei confronti di un uomo originario della Campania che, mediante false attestazioni, ha conseguito indebitamente il reddito di cittadinanza per una somma di circa 6.500,00 euro.

