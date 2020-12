Carico di pellet contraffatto diretto in Molise: scatta il maxi-sequestro

L’operazione della guardia di finanza ha consentito di rinvenire 117 tonnellate di combustibile irregolare e di denunciare 19 persone



CAMPOBASSO. Era pronto per essere spedito pure in Molise, nello specifico a Campobasso e nella sua provincia parte del carico di pellet irregolare sequestrato dalla guardia di finanza di Treviso.

Come riportato da ‘TrevisoToday’, l’operazione ha consentito di rinvenire 117 tonnellate di combustibile contraffatto o falsamente certificato di denunciare 19 persone denunciate alla Procura. Nei guai i titolari delle ditte coinvolte e trasportatori, per i reati di introduzione nello Stato di prodotti contraffatti, frode in commercio, apposizione di segni industriali mendaci e ricettazione.

Il pellet, proveniente da Slovenia, Croazia, Polonia e Ucraina, già confezionato in sacchetti da 15 chili, era pronto per essere illecitamente commercializzato al dettaglio da diversi rivenditori nelle province di Campobasso, Padova, Roma, Frosinone e Pescara, in frode ai consumatori, ai quali sarebbe stato presentato, nella gran parte dei casi, come prodotto certificato con il marchio internazionale.

