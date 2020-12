Unieuro Calabrese si rifà il look: tutto pronto per le offerte natalizie

Rinnovato anche lo spazio Calavibes, dedicato all’ascolto di musica in vinile e non solo. Grandi proposte dal 4 al 28 dicembre. GUARDA LE FOTO

ISERNIA. Da Unieuro Calabrese grandi proposte per un grande Natale. Un nuovo volantino, valido dal 4 dicembre per tutto il periodo natalizio, ricchissimo di offerte e proposte interessantissime per gli appassionati di tecnologia, domotica e infotainment. Il tutto in un’esposizione rinnovata per l’occasione. Dagli smartphone ai grandi elettrodomestici, ce n’è per tutti i gusti!

Ecco le offerte migliori di questo nuovo volantino, ricchissimo di speciali dedicati a vari settori. Partiamo dalla smart tv 4K ultra HD da 50 pollici di Samsung, proposta in offerta a 479 euro. Un must have per gli amanti del cinema e dello sport. Lo ‘Speciale Colazione’ è uno dei pezzi forti di questo volantino. In offerta top anche la macchina da caffè Dinamica Aroma Bar di Delonghi, un vero gioiello per chi ama l’espresso italiano. Pannello comandi intuitivo per un facile utilizzo, caffè in grani macinati al momento, montalatte regolabile e un comodo cassetto raccoglifondi. Con soli 499euro ci si porta a casa un bar in miniatura per coccolarsi ogni mattina. In più, l’offerta speciale per tutte le macchine da caffè automatiche: acquistandone una si entra a far parte del Coffe Club DeLonghi, registrandosi sul sito entro 15 giorni dall’acquisto si può ottenere tutta una serie di vantaggi esclusivi.

Interessante per la Dad e lo smartworking il notebook Hp15 in sconto del 10%: 15.6 pollici, Intel Core i5 di decima generazione, 8GB di ram e SSD da 512GB, con sistema operativo Windows 10 Home edition.



Continuano le offerte dedicate al mondo della telefonia, per tutte le tasche. Samsung, Huawei, LG e Xiaomi sono tutti proposti in forte sconto: tra i più interessanti segnaliamo il 41% sul Galaxy S10 Lite, venduto a 399 euro, e l’Oppo Reno 4Z 5G offerto a 310 euro – cioè con un 20% di sconto dal listino. Ottimo, sul comparto smartwatch, il Galaxy Watch Active 2 proposto a 199 euro, con un risparmio del 31%.

Il volantino di questo mese è davvero ricchissimo di proposte, anche sul comparto frigoriferi, forni, piani cottura con modelli, marche e fogge per tutti i gusti. Ad esempio c’è l’aspirapolvere smart Roomba e5 proposto al 32% di sconto a 269 euro. Per gli appassionati di gaming, non mancano le sorprese: Nintendo Switch Revised è proposta a soli 349 euro, un ottimo regalo di natale per grandi e piccini.

Per i clienti del punto vendita Calabrese Srl di Isernia, infine, una gradita sorpresa: è stata rinnovata e ampliata la sezione Calavibes, i locali del negozio dedicati alla musica in vinile e non solo, con un’offerta più ampia e nuove selezioni di dischi e impianti di riproduzione di qualità. Imperdibile per gli audiofili e come idea regalo!



