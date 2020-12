Nas nelle case di riposo del Molise, troppi ospiti e poco personale. Scattano le segnalazioni

Nell’ambito dei controlli che sono stati effettuati in tutto il Centro-Sud d’Italia, per accertare le condizioni delle strutture e il trattamento degli anziani

CAMPOBASSO. Ispezioni del Nas in corso nelle case di riposo del Molise. I militari del Nucleo antisofisticazione dei carabinieri di Campobasso hanno segnalato i titolari di due strutture, responsabili di aver ospitato un numero di ospiti superiore rispetto a quello autorizzato. E di impiegare un numero inadeguato di persone per accudirli.

La segnalazione al termine di una serie di controlli effettuati nelle strutture residenziali per anziani della regione e di tutto il Centro-Sud, con la scoperta di situazioni critiche in diverse zone d’Italia, mentre in Molise è stata rilevata l’insufficienza del personale incaricato di gestire il carico di lavoro.

