Trasferta in Puglia con la cocaina: giovane spacciatore nei guai

Scatta l’obbligo di dimora per un 26enne romeno residente in Molise



CAMPOBASSO. Beccato a San Severo, in provincia di Foggia con addosso la droga. È finito così nei guai in un 26enne romeno residente in Molise.

Il giovane è stato fermato per un controllo dalla polizia ed è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina.

Per questo nei suoi confronti gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato pugliese hanno eseguito nei confronti dello spacciatore la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

