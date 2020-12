Società campobassana evade 340mila euro, sequestrato anche appartamento in Trentino

Operazione della Guardia di Finanza: l'evasione da riscossione riguarda mancati versamenti di ritenute nei confronti dei dipendenti

CAMPOBASSO. Ammonta a 340mila euro il valore dei mancati versamenti all’Erario di ritenute operate nel 2018 da parte di una società di Campobasso nei confronti dei propri dipendenti. E’ la somma che la Guardia di Finanza ha sequestrato tra denaro, immobili, quote societarie e automezzi alla stessa azienda.

Al responsabile legale della società è ora contestato il reato specifico di natura omissiva previsto dalla normativa in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto che, oltre che a contrastare le frodi fiscali, mira perseguire le condotte più gravi. Evasione da riscossione’, questa l'irregolarità accertata.

Tra i beni sequestrati anche un appartamento detenuto in Trentino Alto Adige, per la cui individuazione è risultata decisiva l’attività di indagine svolta dagli investigatori di concerto con i militari del Corpo in servizio nella Provincia Autonoma di Trento.

“Il sequestro preventivo disposto sui beni dell’indagato - ha spiegato il Procuratore della Repubblica Nicola D’Angelo con riferimento all’operazione - si inserisce nel contesto delle linee di intervento di questa Procura, non soltanto intervenendo sui presunti autori ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono il profitto”.

