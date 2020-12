Meno luminarie, più aiuti alle famiglie in difficoltà: è il modello San Massimo

Tre iniziative finalizzate a sostenere i cittadini maggiormente colpiti dall'emergenza economica saranno finanziate con il 50% del budget destinato agli addobbi di strade e piazze del paese

SAN MASSIMO. L'Amministrazione comunale ha ridotto di oltre il 50% il budget previsto per le luminarie natalizie, convenzionalmente destinato ad ornamentare le strade del paese per omaggiare le festività. Una riduzione sostanziale, al fine di destinare le risorse ricavate alle fasce maggiormente in difficoltà, preda ed ostaggio delle criticità legate al Covid-19.

“Meno luminarie, più risorse per questo Natale differente, che inesorabilmente – spiega il sindaco Alfonso Leggieri - scuote le coscienze istituzionali a dover garantire non solo la continuità della magia che addobbi e giochi di luce propagano da sempre nell'immaginario collettivo; proteggendo i sogni, le speranze di adulti e bambini che nessuna pandemia potrà mai spegnere. Soprattutto, occorre regalare calore e serenità al focolare domestico per rispolverare il significato indiscusso che il Natale ci dona in insegnamento e riscoprire la simbologia della famiglia ed i valori, gli insegnamenti, gli affetti che ci tramanda”.

Il Comune di San Massimo ha deciso quindi di andare incontro ai cittadini in difficoltà, attraverso tre interventi di sostegno e vicinanza, frutto di una progettazione sociale sensibile e virtuosa dei suoi beneficiari: “Il carrello solidale”, che consentirà di acquistare beni alimentari e di prima necessità presso tutti i punti vendita muniti di POS, mediante la "Card di Natale", che verrà debitamente consegnata a domicilio. Un aiuto concreto ed un sostegno ingente alla creazione di una rete capillare di acquisti tutelativa dello sviluppo del commercio.

La seconda iniziativa si chiama “Un cesto per Natale”: i beneficiari verranno omaggiati di confezioni regalo contenenti prodotti alimentari, anche tradizionalmente natalizi. “Un'azione spiegano dal Comune matesino - mirata a regalare una condivisione culinaria capace di far riassaporare i sapori e gli odori della nostra terra, un incontro generazionale sensoriale volto a riunire le famiglie all'insegna delle tradizioni”.

La terza iniziativa” , un sostegno tangibile alle spese familiari ordinarie che consentirà di usufruire di una decurtazione sul totale da pagare o un pagamento integrale dei consumi fatturati in bolletta, circa le utenze domestiche di acqua, Tari, energia elettrica e gas naturale.

