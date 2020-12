Finalmente lo scuolabus per gli studenti di Lupara. Il Soa: la lotta paga

Il commento del sindacato, dopo l’approvazione di una mozione in Consiglio regionale, che impegna governatore ed esecutivo a dotare al più presto il Comune di un mezzo per il trasporto dei ragazzi nell’istituto di Casacalenda

CAMPOBASSO. Finalmente gli studenti di Lupara avranno lo scuolabus per il trasporto scolastico al comune di Casacalenda. Dopo settimane di protesta il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione del consigliere Aida Romagnuolo per la dotazione di un mezzo al Comune, che attualmente ne è sprovvisto.

Dall’inizio della scuola i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Casacalenda residenti a Lupara sono costretti giornalmente per seguire le lezioni in presenza ad usufruire di mezzi pubblici affollati e frequentati da numerosi lavoratori, peraltro in servizio presso fabbriche ed ospedali. Situazione che rischia di mettere a repentaglio la salute dei ragazzi. Da qui la mozione che impegna la Giunta regionale a garantire una corsa del trasporto pubblico locale riservata agli studenti, assicurando così il trasporto in sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento della pandemia da Covid 19.

“La lotta paga – il commento del Soa, il Sindacato operai autorganizzati, che ha portato avanti la protesta insieme ai genitori - L'impegno istituzionale ufficiale arriva dopo mesi di proteste e con un esposto già depositato presso la procura della Repubblica. Anche se a scoppio ritardato il Consiglio regionale ha riconosciuto il diritto allo studio, al trasporto, alla sicurezza dei bambini. Questa battaglia sia di esempio per tutte le comunità delle aree interne del Molise che si vedono tagliare quotidianamente anche i servizi essenziali. Ora vogliamo i fatti – ha concluso il sindacato, non abbassiamo la guardia. Prima dignità e diritti”.

