Il Covid e il dramma della povertà: a Termoli allestito un dormitorio per senzatetto

TERMOLI. L’emergenza sanitaria in atto ha accentuato le difficoltà per migliaia di famiglie in Molise. Un elemento che desta maggiore preoccupazione nelle realtà più grandi della regione. Negli ultimi mesi a Termoli si è pressochè moltiplicato il numero di famiglie che si sono rivolte alle associazioni di volontariato per richiedere beni di prima necessità: latte, pasta, legumi, vestiario.Una situazione drammatica che ha mosso le coscienze delle autorità locali.

La giunta guidata dal sindaco Francesco Roberti ha deciso di accelerare sull’attivazione del dormitorio individuato presso l’ex caserma dei carabinieri, in via Martiri della Resistenza, Sabato 12 dicembre è in programma una conferenza stampa nella quale verranno illustrate le attività e la gestione del centro, gestito dai volontari dell’associazione ValTrigno.

