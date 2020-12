Isernia, procura apre inchiesta su donna vittima del Covid a 50 anni

Silvana Fiore, di Scapoli, era stata portata in ospedale ad Atri, nel Teramano. Il figlio accusa: assistenza sanitaria tardiva

SCAPOLI. La sua morte aveva lasciato di stucco l’intera comunità e tutti quanti la conoscevano, per motivi personali o professionali. Silvana Fiore, 50 anni di Scapoli, è una delle vittime del Covid più giovani, tra quelle molisane. La donna è deceduta nell’ospedale di Atri, in provincia di Teramo, lo scorso 7 dicembre. E ora, sul suo decesso, si apprende che la procura di Isernia ha aperto un fascicolo d’indagine.

Lo riferisce ‘Il Messaggero’ Abruzzo, che riporta anche le dichiarazioni del figlio, Luigi Ricci, convinto che a provocare la morte della giovane mamma sia stato “non il virus, ma un’assistenza sanitaria che reputo tardiva”.

Silvana Fiore contrae il Covid in una Rsa del Molise dove ci sono state anche altre 4 vittime e una quarantina di contagiati. I sintomi si manifestano intorno al 20 novembre scorso, ma il figlio spiega come il medico di famiglia, per evitare rischi di contagio, abbia rifiutato di visitarla, prescrivendole dei farmaci da prendere a casa. La donna sceglie però di fare un tampone privato e, risultata positiva, richiama successivamente il dottore, dicendo che fa fatica a respirare. Questi che le consiglia stavolta di comprare una bombola d’ossigeno. Ma la situazione si aggrava due giorni dopo e allora – come scrive sempre ‘Il Messaggero’ - il marito spaventato chiama il 118.

“I sanitari, dopo aver visitato mia madre, dicono che si trattava di un attacco di panico. E decidono, contro la nostra volontà, di non portarla in ospedale”, spiega Luigi Ricci.

Il marito Dino subito dopo chiama i nipoti che lavorano nel nosocomio di Castel di Sangro, prende l’auto sfidando il Dpcm (essendo l’Abruzzo erano zona rossa) e parte per andare in ospedale. “Arrivati al pronto soccorso, ci mandano via perché, dicono, è una paziente di competenza Asl molisana – continua Luigi – Papà, disperato, riprende la macchina e riparte verso casa. Ma durante il viaggio mamma ha una forte crisi. Babbo si rigira e la riporta all’ospedale di Castel di Sangro”. Dove questa volta i medici la fanno entrare.

Il giorno seguente Silvana Fiore viene trasferita ad Atri, dove viene intubata e 10 giorni dopo muore. “Nell’ospedale teramano hanno fatto di tutto per salvarla e ci hanno trattato con molta umanità”, conclude il figlio.

Ma ora sarà la procura pentra a fare luce su una storia che, come l’aveva subito definita il sindaco di Scapoli, Renato Sparacino, “è tutta da chiarire. Perché la donna era stata portata in un nosocomio così lontano?”. Questa la domanda del primo cittadino che dovrà trovare una risposta, si spera, dalle indagini.

