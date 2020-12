Protesta dei magistrati onorari, sciopero della fame per il giudice isernino Livio Cancelliere

L’iniziativa, a carattere nazionale, per denunciare le condizioni di precarietà in cui versa la categoria

PARMA. Denuncia le condizioni di precarietà in cui versa la sua categoria. E lo fa con un gesto eclatante, giungendo alla ribalta delle cronache nazionali.

Si tratta dell’isernino Livio Cancelliere (fratello di Stefania, vittima di femminicidio), magistrato onorario a Parma, da alcuni giorni in sciopero della fame.

Un'iniziativa – riferisce l’Ansa - portata avanti anche da altre toghe onorarie in Italia, che si è ‘guadagnata’ la solidarietà della sottosezione parmense dell'Anm, secondo cui queste condizioni "appaiono ormai insostenibili in considerazione dell'inadeguatezza dei compensi e della mancanza di qualsiasi trattamento previdenziale".

I magistrati onorari, "con la loro attività di affiancamento, supplenza e supporto ai magistrati professionali, nonché di esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite, - commenta ancora l’Anm - hanno un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del servizio giustizia. Appare pertanto necessario che il legislatore intervenga per assicurare agli stessi le necessarie tutele".

Con l’auspicio di interventi “tempestivi e finalmente risolutivi” ai fini del buon andamento della giustizia, l’Associazione magistrati conclude augurandosi che lo sciopero di Cancelliere termini e che comunque la sua iniziativa – si legge - "non sia posta in essere con modalità idonee ad arrecare un grave pregiudizio allo stato di salute dello stesso".

