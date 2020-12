Finto centro scommesse per mettere a segno truffe online: 27enne denunciato

Nei guai un giovane di Campobasso finito nella rete dei carabinieri di Lazise, in provincia di Verona, insieme a due complici



CAMPOBASSO. Truffe online: è stato smascherato e denunciato di carabinieri di Lazise, in provincia di Verona un 27enne di Campobasso.

Il giovane – insieme a un 32enne romano e un 54enne napoletano - dopo aver carpito con una e-mail i dati riservati della carta di credito di una giovane romana, avevano aperto, con nomi di fantasia, dei conti gioco online. Conti che utilizzavano per impiegare il denaro prelevato dal conto della ragazza, per un totale di 2.850 euro, per poi accreditarlo (spacciandolo per una vincita fittizia) sui propri conti bancari on-line.

Nel corso delle indagini, infatti, i carabinieri hanno scoperto che i malfattori avevano creato fittiziamente un centro scommesse inesistente presso un ex bar di Cesena, chiuso ormai da anni, che hanno intestato, mediante l’utilizzo di documenti falsi e partita Iva contraffatta, all'inconsapevole ex proprietario dell’esercizio in questione, regolarmente accreditato presso una nota catena di scommesse.

