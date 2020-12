Carte false per il reddito di cittadinanza: 10 ‘furbetti’ nella rete della Finanza

Tra gli indagati c’è anche un imprenditore. Avviata con l’Inps la procedura per il recupero delle somme indebitamente percepite

LARINO. Da mesi percepivano il Reddito di cittadinanza, pur non avendo i requisiti per farlo. Pensavano di farla franca, invece altri 10 ‘furbetti’ sono finiti nella rete della guardia di finanza. Tra loro anche un imprenditore.

In azione, coordinati dalla Procura, i finanzieri della Tenenza di Larino, che hanno portato a termine un’altra indagine di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria.

Nello specifico, i militari, con meticolosi accertamenti, mirati appostamenti e sopralluoghi, hanno acquisito numerosi elementi che hanno permesso di individuare le dieci persone che percepivano il sostegno economico senza averne diritto.

Diverse le posizioni al vaglio, con conseguente denuncia alla competente autorità giudiziaria di coloro che, pur di ottenere l’accesso al beneficio, hanno dichiarato falsamente di averne diritto, autocertificando qualità, proprie o di familiari, non rispondenti al vero.

Più in particolare, la maggior parte di essi ha omesso di dichiarare patrimoni immobiliari e redditi, propri o di familiari appartenenti allo stesso nucleo, che per la loro entità non avrebbero permesso di beneficiare del contributo assistenziale. In un caso, è stato individuato anche un imprenditore che, pur avendo conseguito un reddito di impresa, di circa 49mila euro, nell’anno di riferimento, aveva attestato nell’istanza presentata all’ Inps un reddito pari a zero.

In altri casi, le posizioni degli indagati erano riferibili ad uno stesso Comune della provincia. Oltre alle denunce in sede penale, sono diverse le segnalazioni all’Inps per i conseguenti adempimenti di carattere amministrativo nonché per la sospensione della liquidazione del contributo e le conseguenti procedure di recupero delle somme illecitamente percepite, complessivamente anche fino a 100mila euro.

