Capracotta, installato il binocolo ‘super potente’ per ammirare paesaggi mozzafiato

Un’area degradata del paese è stata trasformata in punto panoramico che permette di osservare la valle del Sangro, la Maiella, il monte Campo e il mare Adriatico all’orizzonte



CAPRACOTTA. Un’area degradata trasformata in punto panoramico e un binocolo ‘super potente’ che permette di ammirare paesaggi mozzafiato. Accade a Capracotta, grazie al progetto realizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Candido Paglione.

“Una vista straordinaria – ha annunciato sulla sua pagina Facebook - grazie a un potentissimo binocolo (per trovarne uno uguale bisogna andare a Punta Hellbronner sul Monte Bianco) sarà possibile osservare un panorama unico, con la valle del Sangro, la Maiella, Monte Campo e il mare Adriatico all’orizzonte. Grazie ad un’importante operazione di recupero del centro di Capracotta, abbiamo così trasformato un’area degradata in un punto panoramico straordinario.

È in via Santa Maria delle Grazie, a pochi passi dal municipio. Ma i lavori programmati dall’amministrazione comunale non si fermano, anzi, proseguono senza sosta. A breve, nella stessa area, posizioneremo il vecchio spartineve Clipper che esattamente settanta anni fa arrivò dagli Stati Uniti. Lo metteremo all’interno di una teca di vetro – come si fa con i gioielli preziosi - perché possa essere ammirato e ricordato per tutto quello che ha rappresentato per la nostra comunità, negli anni in cui la neve davvero era una maledizione.

Andiamo avanti, nonostante tutto, anche con l’obiettivo di farci trovare preparati alla ripresa, quando tutto sarà finito e potremo finalmente – scrive infine Paglione - tornare a vivere la nostra normalità dopo i lunghi mesi di restrizioni dovute al Covid-19”.

