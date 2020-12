Lotta al Covid: dagli Stati Uniti il riconoscimento a Massimiliano Scutellà, medico del Cardarelli

2020 Hero Awards è stato assegnato al responsabile del laboratorio analisi nella diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori per Sars-Cov-2

CAMPOBASSO. 2020 Hero Awards è il prestigioso riconoscimento dagli Usa per chi si è distinto in azioni quotidiane, militari, civili e di rilevante interesse pubblico, nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Filitalia International & Foundation e Filitalia Chapter Bojano hanno voluto dare un segno tangibile di vicinanza, premiando le eccellenze. Tra i destinatari dell’importante premio figura un molisano doc, Massimiliano Scutellà, Responsabile del laboratorio di riferimento regionale per la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori per Sars-CoV-2. Nell’elenco dei 9 “eroi”, 5 statunitensi e 4 italiani, c’è dunque anche il Molise.

“Il premio della Filitalia International & Foundation – ha commentato il dottor Pasquale Nestico, fondatore e presidente onorario dell’associazione che da oltre trent’anni lavora alacremente per la comunità italo americana – celebra tutte quelle persone che sono state coinvolte in prima persona con la crisi del Covid-19 e su altre questioni di rilevante interesse pubblico e della salute. Insieme ai presidenti dei chapter americani e italiani abbiamo deciso l’assegnazione in base ai meriti, poiché la Filitalia premia sempre le eccellenze, in particolare in questo momento difficile, con uomini e donne che rischiano in prima persona pur di salvare vite umane”.

Due sole le regioni italiane che parteciperanno all’evento: oltre alla Campania, il Molise. Ad essersi distinto per i suoi meriti il dott. Massimiliano Scutellà.

Il riconoscimento si aggiunge ad una serie di conquiste, legate alla lotta al Covid-19, per la regione di 305.617 abitanti. La prima a febbraio, quando la biologa molisana Francesca Colavita ha isolato il SARS-CoV-2, come membro del team di ricercatori dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

La candidatura al premio di Massimiliano Scutellà è stata avanzata dal chapter di Bojano della Filitalia International e dalla sua presidente Mina Cappussi, la quale ha commentato: “Dopo aver consultato i membri del chapter, abbiamo deciso di candidare Massimiliano Scutellà, Responsabile del Laboratorio di Riferimento Regionale per la diagnosi molecolare per Coronavirus, perché nella sua posizione è rimasto con umiltà ad assicurare un servizio essenziale, anche ben oltre gli orari di lavoro, mantenendo sempre il cuore in tutto ciò che ha fatto, dando il suo contributo nel fronteggiare l’emergenza sanitaria, e portando alto il nome del Molise”.

“Vivo la mia attività in maniera sempre intensa, con dedizione e impegno. – commenta Scutellà, destinatario del 2020 Hero Award – In questa pandemia mi sono ritrovato coinvolto in prima persona, ho dovuto capire con quali strategie attuare un controllo di screening su tutto il territorio. Accolgo il premio con stupore, lavoro sul campo e non mi tiro indietro di fronte a nessuna situazione. Per me l’obiettivo era il mio lavoro, non ho mai neppure lontanamente pensato a gratificazioni di questo tipo. Che giungono davvero inaspettate. Il riconoscimento va condiviso con tutto il personale del laboratorio analisi di Campobasso, all’ospedale Cardarelli e alla sanità pubblica molisana”.