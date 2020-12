Isernia, lutto nel mondo forense e universitario: scomparso l'avvocato Colalillo

Protagonista indiscusso della giurisprudenza molisana, aveva 74 anni

ISERNIA. È morto stamani in ospedale, a seguito di alcune complicanze di salute insorte negli ultimi giorni, il noto avvocato isernino Vincenzo Umberto Colalillo. Aveva 74 anni.

Nato a Bojano ma da anni in pianta stabile a Isernia, l’affermato amministrativista è stato docente per 30 anni alla cattedra di Diritto Costituzionale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” e titolare delle cattedre di Diritto Regionale e Diritto Pubblico presso la l’Università del Molise, è stato per anni consulente legislativo della Regione e ell’Asrem, oltre che componente della commissione di controllo sugli atti regionali. Con la passione per la politica, è stato anche consigliere al Comune di Isernia negli anni Novanta.

Innumerevoli le cattedre ricoperte presso l’Unimol negli anni, sia presso il corso di laurea di Giurisprudenza che quello di Scienze Politiche. Numerose le cause e i ricorsi vinti che hanno fatto giurisprudenza, in Molise e in Italia, Colalillo ha formato un’intera generazione di avvocati presso il suo studio. Uomo dalla cultura giuridica vastissima, lascia un vuoto incolmabile nei colleghi, tra gli studenti e quanti lo hanno conosciuto.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!