Crac Albisetti, l’ex patron dell’Ittierre Bianchi condannato a 5 anni

Secondo i giudici del tribunale di Como, l’ex manager avrebbe usato cospicui fondi della società per le proprie spese personale



COMO. Fallimento Albisetti: i giudici del tribunale di Como hanno condannato a cinque anni di reclusione e a un risarcimento di 1.667.000 euro Antonio Bianchi, per lungo tempo alla guida dell’Ittierre di Pettoranello del Molise. Il manager, residente in Svizzera, è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta.

Come riporta il quotidiano ‘La Provincia’, è l’unico imputato a essere stato riconosciuto colpevole. Il pubblico ministero, Maria Vittoria Isella, aveva chiesto otto anni e mezzo di reclusione ma i giudici hanno riconosciuto il manager colpevole di bancarotta laddove era accusato di aver utilizzato i soldi della società per scopi personali (tra questi anche il pagamento di canoni d’affitto per un quarto di milione di euro a favore dell’ex moglie, oltre che dei suoi figli), diminuito il credito vantato dalla ditta nei confronti di una società lussemburghese interamente posseduta - secondo l’accusa - dallo stesso Bianchi, ridotto i crediti nei confronti di altre due società, una delle quali riconducibile alla famiglia del manager, di aver nascosto al curatore fallimentare 145mila pezzi di stoffa conservati presso una cooperativa di Cerro Maggiore.

Il Tribunale di Como, ha anche assolto lo stesso Bianchi da una serie di altri capi d’imputazione, tra i quali l’accusa di aver proseguito a produrre capi d’abbigliamento a marchio Just Cavalli nonostante l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso della Roberto Cavalli Spa che inibiva alla Albisetti l’utilizzo della griffe, e ha dichiarato il non doversi procedere (perché passato troppo tempo dalla contestazione del reato, e quindi prescritto) per l’accusa di aver nascosto al fisco qualcosa come 3,2 milioni di euro di introiti nel proprio patrimonio, con conseguente evasione fiscale - secondo l’accusa - di oltre un milione di euro.

