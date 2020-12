Tragedia a due passi da Termoli: esplode fabbrica di esplosivi. Tre le vittime

Il terribile episodio è avvenuto nel primo pomeriggio alla Sabino Esplodenti Srl di Casalbordino in provincia di Chieti

VASTO. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica di recupero esplosivi a Casalbordino, in provincia di Chieti, a meno di 50 chilometri da Termoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano Fanpage, e confermate da fonti interne al governo, si registrano purtroppo tre vittime. Gli operai deceduti lavoravano nell'altoforno dello stabilimento industriale in cui sono impiegati circa 70 dipendenti. Subito dopo l'esplosione sono arrivate sul posto ambulanze del 118, oltre ai carabinieri e all’elicottero decollato da Pescara. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio alla Sabino Esplodenti Srl.

Aggiornamento ore 15.30. La notizia è stata confermata dal sindaco Filippo Marinucci: "L'esplosione è avvenuta in una fabbrica di munizioni che si trova nei pressi della zona marina: ora mi hanno fermato perché stiamo evacuando la zona. Confermo che ci sono vittime: mi hanno detto che ci sono tre morti", ha detto il primo cittadino a Rainews24.

Anche i pompieri hanno confermato il decesso di almeno tre persone. Il traffico è bloccato sulla Statale 16, alla rotatoria di località Le Morge di Torino di Sangro, per chi viaggia in direzione sud. L'esplosione sarebbe avvenuta in un edificio non lontano dalla cantina sociale Casalbordino vini. La ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto.

“Dai vigili del fuoco mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime”. Questo il tweet di Carlo Sibilia, sottosegretario al Ministero dell’Interno.

