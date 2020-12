Misteriose vibrazioni ai confini del Molise: sul Matese arrivano i tecnici dell’Ingv

Gli strani fenomeni si stanno registrando da giorni. Nell’aria c’è odore di zolfo. GUARDA IL VIDEO



CUSANO MUTRI. Paline della neve che vibrano senza un motivo apparente e uno strano odore di zolfo nell’aria. Cosa sta accadendo sul Matese, al confine del con il Molise? Stanno cercando di capirlo i tecnici dell’Ingv, da giorni al lavoro per dare risposte.

Come riporta ‘Il Mattino’, non è ancora chiaro se si tratta di fenomeni naturali o artificiali, ma l’area in cui sono stati rilevati i casi insiste nei pressi di una cava di bauxite.

Qualcuno ha raccontato di aver provato a fermare con la mano le paline, sostenendo che impiegano alcuni secondi per tornare a vibrare. Mentre un recipiente d’acqua poggiato proprio di fianco ai pali mostra un’ondulazione dell’acqua differente e irregolare.

Proprio per l’alto rischio sismico della zona, l’attenzione dei ricercatori è stata subito massima: così già nelle scorse ore si sono messi al lavoro i tecnici dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che vogliono andare a fondo per capire l’origine dei fenomeni.

Il fenomeno è stato filmato da Alberto Bacchiani e postato sulla pagina Facebook ‘MateseNostrum’ suscitato curiosità e anche un po’ di apprensione. Intanto c’è chi ha già dato una risposta scientifica, sostenendo che si tratta del fenomeno della risonanza.

Con ogni probabilità sarà così, ma per ora il mistero resta.

