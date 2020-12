Isernia, pacchi alimentari per le famiglie bisognose: iniziativa della Protezione civile

Al via, presso la sede di rampa Occidentale, la distribuzione degli alimenti donati dalle aziende della zona

ISERNIA. Iniziativa solidale del gruppo di Protezione civile Centro Molise in vista del Natale. Al via domani, presso la sede isernina di via Rampa Occidentale 46, la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose.

Cibo e altri beni di prima necessità sono stati donati da diverse ditte del posto: Valentino dolciumi, Caseificio La Roccolana di Castelpetroso, Pastificio Favellato e Angiolilli.

Ma altre aziende stanno aderendo al progetto.

Le consegne verranno effettuate a partire da domani, 23 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

