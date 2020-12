Isernia, la Polstrada dona al Veneziale 360 litri di alcool sequestrati ai contrabbandieri

Questa mattina la consegna in ospedale alla presenza dei vertici dell’Asrem



ISERNIA. Unire le forze, perché solo così sarà possibile superare tutti insieme questo momento complicato legato all’emergenza coronavirus. Lo sa bene la polizia stradale di Isernia che questa mattina ha voluto fare un regalo molto particolare all’ospedale ‘Veneziale’. Il comandante Pio D’Amico ha portato in dono 360 litri di alcool di contrabbando, del valore di 5mila euro, sequestrati due anni fa.

“Questa iniziativa nasce fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ha spiegato il comandante Pio D’Amico – Sapevamo che l’alcol era diventato un bene di prima necessità che scarseggiava anche per gli operatori sanitari e noi avevamo la disponibilità di questi 360 litri di alcool di contrabbando che avevamo sequestrato. Naturalmente è stato necessario aspettare i tempi tecnici della giustizia. Appena il tribunale di Isernia ne ha disposto la confisca ci siamo attivati per essere autorizzati ad affidarlo all’Asrem e, in particolare all’ospedale di Isernia, anche per dimostrare la nostra vicinanza agli operatori sanitari”.

Presente alla consegna anche il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano che ha evidenziato la forte valenza simbolica di questo gesto. “Pensare che il frutto di una attività illecita – ha evidenziato - sia stata trasformata in un gesto importante per un’azienda ospedaliera è qualcosa che ci riempie di gioia soprattutto in occasione del Natale”.

