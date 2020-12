Coronavirus, dipendenti positivi: chiudono i Comuni di Montenero di Bisaccia e Tavenna

I provvedimenti dei sindaci Contucci e Cirulli, in attesa dei test sul resto del personale. Forniti i recapiti per informazioni e appuntamenti

MONTENERO DI BISACCIA/TAVENNA. I contagi raggiungono le case comunali di Montenero di Bisaccia e Tavenna, costringendo i rispettivi sindaci a provvedimenti cautelari.

Ed ecco che il primo cittadino Simona Contucci comunica “l'accertata positività al Covid di un dipendente comunale (asintomatico, con catena dei contatti ricostruita e già in isolamento da diversi giorni) e la conseguente necessità di effettuare anche i tamponi molecolari di screening per il personale dipendente del Comune”. Pertanto, - prosegue – “ho disposto con apposita Ordinanza il divieto di accesso al pubblico nella Casa Comunale per la mattinata di lunedì 28 dicembre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 oltre alla chiusura dell’Ufficio Tributi fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe: il personale di quest’ultimo ufficio svolgerà il proprio lavoro in smart working. Ho disposto inoltre che i contatti tra i cittadini utenti e il personale comunale, nei periodi di divieto di accesso al pubblico e di chiusura totale dell’Ufficio Tributi, avvengano esclusivamente a mezzo telefono, con attivazione del servizio di deviazione di chiamata, o attraverso e-mail, o alla Pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”.

Di seguito i recapiti di riferimento per gli uffici comunali:

Ufficio Protocollo - 0875.959237

Ufficio Anagrafe - 0875.959217

Ufficio Stato Civile - 0875.959213 - 959216

Servizi Sociali - 0875.959220

Settore Affari Generali - 0875.959231 - E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Settore Tecnico - Manutentivo - 0875.959246 - E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Settore Finanziario e Tributi - 0875.959224 - E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Settore Vigilanza - 0875.959218 - 0875.968790

Il sindaco di Tavenna Paolo Cirulli informa, a sua volta, un caso di Covid che interessa un dipendente del palazzo di città e pertanto comunica “che nella giornata di domani tutti i dipendenti saranno sottoposti al tampone molecolare”.

“Pertanto – continua - si ricorda che l'accesso agli uffici avverrà esclusivamente mediante appuntamento.

Per qualsiasi informazione e comunicazione si trasmettono i seguenti contatti:

tel. 087597244

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tali indicazioni resteranno valide fino all'esito dei tamponi di tutti i dipendenti”.

