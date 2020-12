Lettera a Babbo Natale per il papà in Paradiso: la risposta dei postini che commuove il Molise

Gara di solidarietà in provincia di Campobasso per la piccola Miriam. D’Alessandro (Cisl): “Orgogliosi di rappresentare una categoria tanto sensibile e fattivamente collaborativa”

CAMPOBASSO. Ha inviato una letterina a Babbo Natale per il papà in Paradiso e la risposta dei postini è stata commovente.

Qualche giorno prima del Natale, in un Ufficio Postale della provincia di Campobasso, si è presentata Miriam, una bambina di soli sei anni, per spedire la letterina a Babbo Natale.

La richiesta della bimba era che, in occasione del Natale, le venisse restituito il papà, scomparso a 47 anni a causa di una malattia. Soprattutto quest'anno a Natale, festa della famiglia, la mancanza delle persone care si fa sentire ancor più e la bambina avrà pensato che, in questa occasione, le sue parole potessero arrivare in cielo, magari proprio grazie a Babbo Natale.

La sua lettera non era destinata a perdersi grazie a Poste Italiane che, a Campobasso come nel resto d’Italia, ogni anno mette a disposizione la propria rete logistica dedicando a tutti i bambini la ‘Posta di Babbo Natale’.

Nemmeno il tempo che la letterina giungesse presso il Centro di Distribuzione Postale di Campobasso, che il desiderio della bambina era già noto a tutti gli operatori. Subito è partita una gara di solidarietà per far pervenire alla piccola Miriam almeno il dono da lei scelto in alternativa, cioè la ‘Casa di Barbie’, regalo che il papà tanto amato non avrebbe potuto donarle.

Per il bigliettino d'auguri, a firma di Babbo Natale, sono stati scelti un disegno e una poesia realizzati della figlia di un operatore postale. Il biglietto, con il dono natalizio, è stato consegnato alla madre ed alla piccola Miriam dal direttore dell’Ufficio Postale da cui la letterina è partita.

