Vento forte e mare in burrasca: il maltempo investe la costa molisana

Collegamenti interrotti con le isole Tremiti e pescherecci in porto. Disagi sulla provinciale 113 per la caduta di alberi

TERMOLI. L’ondata di maltempo che sta investendo il Molise non ha certo risparmiato la costa. Come riferisce l’Ansa le forti raffiche di vento e il mare in burrasca hanno reso necessaria l’interruzione dei collegamenti con le isole Tremiti.

Da questa mattina i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per fare fronte alle tante problematiche si stanno registrando a causa delle mareggiate.

La Capitaneria ha emesso un avviso di burrasca valido fino alla mezzanotte che prevede vento da sud forza 9.

Le raffiche di vento hanno fatto anche cadere diversi alberi: la provinciale 113 che collega Montecilfone a Montenero di Bisaccia nel primo pomeriggio è stata bloccata da un grosso arbusto caduto sulla sede stradale.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei caschi rossi di Termoli e del Distaccamento di Santa Croce di Magliano che hanno provveduto a ripristinare la viabilità.

