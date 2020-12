Vento e pioggia sferzano il Molise, a Isernia struttura divelta: danneggiate auto in sosta

È accaduto lungo Corso Risorgimento. Mentre in altre zone si segnalano allagamenti. Vigili del fuoco in azione con tutte le squadre in diversi comuni della provincia

ISERNIA. Il maltempo flagella l’Italia e il Molise. Vigili del fuoco in azione su tutta la provincia di Isernia per far fronte alle richieste di aiuto dei cittadini alle prese con alberi in strada, grondaie e comignoli divelti.

Squadre in campo, con l'ausiliodelle altre forze dell'ordine, dal capoluogo pentro all’Alto Molise, da Cantalupo nel Sannio a Montaquila, fino a Venafro.

A Isernia città disagi in particolare lungo Corso Risorgimento dove una struttura di copertura si è staccata da un’abitazione, finendo sulle auto in sosta. In alcuni punti della città si registrano altresì allagamenti, in particolare in zona San Lazzaro, all'altezza del carcere. Numerose, dunque, le criticità e i danni. Ma la conta sembra essere solo all’inizio.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!