Maltempo, alberi caduti in basso Molise: incidente tra varie auto, un ferito in ospedale

Lavoro straordinario per i vigili del fuoco

TERMOLI. Lavoro incessante per le squadre dei vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano, intervenute nel pomeriggio di ieri nell'hinterland del basso Molise a causa delle numerose richieste di soccorso pervenute. Tra gli interventi si segnalano calcinacci pericolanti, perdite d'acqua, alberi che con la forte spinta del vento hanno rilasciato numerose ramificazioni sulle sedi stradali, rendendo la circolazione veicolare problematica.

A causa della caduta di un albero sulla carreggiata dell’A14, in territorio di Campomarino, c’è stato anche un tamponamento tra diversi veicoli, con un ferito trasportato in ospedale da unità del 118 giunte sul posto. Necessario il raddoppio delle squadre di soccorso per far fronte alle numerose richieste.

Albero caduto anche sulla Provinciale 51, al confine tra Petacciato e Termoli: strada chiusa per diverse ore per la rimozione del tronco con le auto costrette a tornare indietro.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!