Covid, ancora una vittima: muore medico 72enne di Venafro

Dopo un lungo ricovero prima in Malattie infettive e poi in Terapia intensiva, è venuto a mancare il dottor Vincenzo Scarabeo. Il messaggio di cordoglio del sindaco Ricci

VENAFRO. Il Covid non allenta la morsa sul Molise. Dopo un lungo ricovero, prima in Malattie infettive e poi in Terapia intensiva, è venuto a mancare presso il Cardarelli di Campobasso il dottor Vincenzo Scarabeo, medico 72enne originario di Venafro.

Una scomparsa che ha colpito l’intera cittadinanza. Il suo ricordo giunge attraverso le parole di cordoglio del sindaco Alfredo Ricci: “Medico ‘storico’, più volte amministratore comunale, animatore di tante iniziative nella comunità civile, insomma Venafrano a tutto tondo. Lascia un vuoto incolmabile nei suoi familiari, nella moglie e nei figli, nelle amate sorelle, nei nipoti e cugini e in tutti coloro che lo hanno conosciuto, frequentato e stimato.

A tutti le condoglianze più sentite mie personali e dell’intera Amministrazione comunale.

In ogni ambito – professionale, politico, sociale – l’impegno del dottor Scarabeo si è sempre caratterizzato per la gioia emozionata della ricerca, l’indomita sete di conoscenza, la capacità instancabile di proporre nuovi orizzonti aggiornati ai tempi mutati. Non ha mai conosciuto il riposo o la pensione, e ha affrontato ogni fase della sua vita con la freschezza e l’entusiasmo di un ragazzino, ma avendo tanta esperienza, che era pronto sempre a mettere generosamente a disposizioni di tutti. Il suo esempio di cittadino impegnato resta patrimonio della nostra Città, tanto più in questo difficile momento e per le circostanze in cui è venuto a mancare”.



Per l’estremo saluto fissato per domani alle 10 in Cattedrale a Venafro, date le circostanze, tenuto conto che oltre tutto vigono le limitazioni della zona rossa, - ricorda il sindaco Ricci - non è previsto il funerale; ci sarà soltanto una benedizione, che il Parroco impartirà al feretro alla presenza esclusivamente dei soli più stretti familiari diretti.

“I tanti ricordi che ognuno di noi ha del dottor Scarabeo, e io ne ho tanti, privati prima ancora che pubblici, – conclude Ricci - sono il modo migliore per commemorarlo, unitamente alla preghiera.

La terra ti sia lieve, riposa in pace”.

