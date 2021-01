Covid, contagi nel reparto di Chirurgia al Cardarelli: isolati pazienti e operatori

La conferma del direttore generale dell’Asrem: “Situazioni che si sono già verificate in passato ed è per questo che i tamponi vengono effettuati continuamente per intervenire in maniera tempestiva”



CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus in Molise: sono diversi i contagi che, nelle ultime ore, si sono registrati all’interno del reparto di Chirurgia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Sono risultate positive al Covid 5 persone, tra operatori e pazienti che sono stati posti in isolamento. La conferma del nuovo cluster è stata data dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. “È una situazione -ha spiegato - che si è verificata anche in altre occasioni ed è il motivo per il quale eseguiamo tamponi in maniera frequente.

Ai test vengono sottoposti pazienti e operatori, proprio per evitare l’insorgere di questo tipo di situazioni e per intervenire in maniera tempestiva quando si verificano”.

