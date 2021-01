Carico di eroina e cocaina in auto: spacciatori arrestati dopo un inseguimento

I malviventi sono stati fermati dai carabinieri mentre rientravano dalla Puglia. Per due di loro sono scattate le manette, l’altro è stato denunciato



CAMPOBASSO. Stavano tornando dalla Puglia a Campobasso con un carico di cocaina ed eroina in auto, tra l’altro in barba alle misure anti-Covid previste nelle giornate in ‘zona rossa’.

Pensavano evidentemente di non destare sospetti, invece avevano fatto male i loro conti i tre spacciatori fermati dai carabinieri dopo un inseguimento lungo la fondovalle Tappino. Due sono stati arrestati, mentre per il terzo è scattata la denuncia.

L’Audi sulla quale viaggiavano non si è fermata all’alt dei militari della Stazione di Gambatesa. È partito così l’inseguimento. I pusher sono stati braccati per 30 chilometri è fermati dai carabinieri di Mirabello Sannitico e il Radiomobile di Campobasso.

I tre sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!