La dea bendata fa tappa a Isernia: vinti 20mila euro al Superenalotto

La schedina vincente è stata convalidata presso la ricevitoria di corso Risorgimento



ISERNIA. Il nuovo anno è cominciato all’insegna della fortuna a Isernia per il vincitore del Superenalotto.

Nel secondo concorso del 2021, quello di martedì 5 gennaio, ha portato a casa un premio da 19.917,85 euro.

La schedina vincente è stata convalidata presso il tabacchi lotto di Corso Risorgimento 128.

In Italia l’ultimo ‘6’ è stato centrato il 7 luglio dello scorso anno, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Molise, come riferisce Agipronews, non è mai stato centrato il premio più alto.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!