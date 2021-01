Spacciatore col reddito di cittadinanza: 40enne incastrato dai carabinieri

Finito nei guai per essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, che trasportava dalla Puglia al Molise con un complice, l’uomo è risultato percettore del sussidio che ora dovrà restituire

CAMPOBASSO/FERRAZZANO. Un inseguimento degno dei migliori film d’azione, conclusosi con due arresti. È avvenuto ieri nell’hinterland campobassano, lungo la Statale 645.

A finire nei guai un 40enne di Ferrazzano e un 20enne di Campodipietra, trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga, tra eroina e cocaina. L’auto su cui viaggiavano, un’Audi A3, è stata intercettata dai carabinieri che, coordinatisi sul territorio, una volta bloccata la vettura, hanno proceduto con l’arresto.

Ma non è finita. All’esito di ulteriori accertamenti, effettuati dai militari della stazione di Mirabello Sannitico, è emerso come il 40enne acciuffato percepisse altresì indebitamente il reddito di cittadinanza e come avesse reso false dichiarazioni per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio; questi infatti, tramite autocertificazioni, aveva chiesto e ottenuto il reddito nonostante fosse stato sottoposto tempo addietro agli arresti domiciliari per altri reati; inoltre aveva omesso di indicare all’Inps parte del suo patrimonio immobiliare il cui valore è notevolmente superiore al limite consentito per ottenere il sussidio. Ed ecco che, negli ultimi mesi, aveva percepito circa 11.500 euro che ora dovrà restituire. Per tale reato è stato denunciato.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!