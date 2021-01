Come salvare il Molise dall’assalto della malavita. L’analisi del nuovo procuratore Mario Pinelli

Oggi la cerimonia alla Corte d’Appello di Campobasso. Il magistrato, abruzzese, in Cassazione ha rappresentato l’accusa nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher

CAMPOBASSO. Mario Pinelli è il nuovo procuratore generale della Corte d’Appello di Campobasso. Oggi la cerimonia di insediamento al Tribunale di Campobasso, dopo la nomina del plenum del Csm. Pinelli, che prende il posto del procuratore reggente Antonio La Rana, ha firmato davanti al presidente della Corte d’Appello Rossanna Iesulauro.

Abruzzese, 63 di Avezzano, Pinelli ha lavorato per un ventennio nelle Procure della sua regione, per essere poi nominato sostituto procuratore generale in Cassazione, dove ha rappresentato l’accusa in uno dei grandi processi mediatici, quello per l’omicidio di Meredith Kercher, per il quale aveva chiesto la condanna di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

Nelle sue prime parole un riferimento all’allarme criminalità conseguenza della pandemia da Covid-19, con le aziende in crisi che rischiano di finire nel mirino della mala. “In queste realtà, fortunatamente poco toccate da questi fenomeni criminali di alto profilo – le sue parole a Telemolise – è necessario insistere su due aspetti fondamentali, quello dell’istruzione e quello del lavoro”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!