Nuovo decesso Covid a Sant'Elia a Pianisi: comunità stremata dal virus

L'annuncio nel pomeriggio del sindaco Biagio Faiella: "Pasqualina Mastrovita portata via dal maledetto virus"

SANT’ELIA A PIANISI. Si registra purtroppo un nuovo decesso a causa del Covid nel Comune molisano più colpito dalla seconda ondata pandemica e che conta oltre 100 persone contagiate.

L’annuncio è stato dato nel pomeriggio dal sindaco di Sant’Elia a Pianisi, Biagio Faiella. Ha perso la battaglia contro il virus l’anziana donna Pasqualina Mastrovita.

E’ la quinta vittima in paese. Così la descrive il primo cittadino in un post diffuso sulla pagina facebook del Comune: “Madre e nonna premurosa e votata all'amore per gli altri. Una vita dura, piena di sacrifici e sofferenze, non le ha impedito di dedicarsi anima e corpo alla propria adorata famiglia. Questo maledetto virus non le ha concesso la possibilità di rivedere, ancora per un'ultima volta, i suoi amati nipoti, per scaldarli con il suo affetto. Ora vi guarderà dall'alto, guidandovi con i suoi insegnamenti, vegliando su di voi e su tutta la nostra comunità. Porgiamo il nostro sentito cordoglio alla famiglia”.