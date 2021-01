Il Covid porta via un'altra vita a Sant'Elia a Pianisi: quinto decesso dall'inizio della seconda ondata

Si registra purtroppo l'ennesima vittima nella comunità fortorina, a causa del virus. L’annuncio dato nel primo pomeriggio dal sindaco Biagio Faiella

SANT’ELIA A PIANISI. Non c’è pace per la piccola comunità, straziata dal dolore e dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Si registra purtroppo il quinto decesso in paese a causa del virus. A perdere la vita nella lotta contro il Covid19, Felice Petruccelli, molto conosciuto e stimato da tutti.

L’annuncio è arrivato nel primo pomeriggio dal sindaco Biagio Faiella, che lo ricorda con affetto: “Ci stringiamo nel dolore alla famiglia Petruccelli per la scomparsa del caro Felice, a cui porgiamo l'ultimo affettuoso saluto da parte dell'intera comunità. Purtroppo il Covid, contro cui stanno combattendo in tantissimi, l'ha portato via ai suoi cari e all'intero paese, che lo ricorda con infinito affetto.

Uomo intelligente, riservato e attaccato alla famiglia. Molto scrupoloso nel lavoro, molto aperto nei confronti dei giovani, anche se il suo pensiero principale era la sua famiglia e i figli lontani. Salutarli era sempre per lui motivo di infinita tristezza, ma nel contempo consapevolezza che anch'essi dovevano fare la propria strada.

Continuerà a seguire i suoi familiari dal cielo, accompagnandoli e sostenendolo con amore, giorno dopo giorno, nel prosieguo della loro vita”.

