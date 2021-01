Un bicchiere in più e tornano a galla vecchie ruggini, scoppia la lite: romeno accoltella un paesano

L’episodio dinanzi a un bar di Riccia. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Indagano i carabinieri

RICCIA. Episodio di cronaca in pieno centro a Riccia. Intorno alle 12:30 una violenta lite è scoppiata dinanzi a un bar del paese e, complice qualche bicchiere di troppo che ha fatto verosimilmente tornare a galla vecchie ruggini, la vicenda è culminata con un accoltellamento.

Secondo quanto riferisce Molise Tabloid, protagonisti sarebbero un giovane romeno e un altro soggetto residente in paese. Il primo, all’esito di una colluttazione nata per futili motivi, avrebbe afferrato l’arma (probabilmente presa sul posto) per colpire il concittadino, rimasto poi a terra ferito. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure in loco, hanno trasportato l’uomo in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri che ora indagano per far luce sull’episodio.

