Le mani della malavita sul Molise: 43 richieste di rinvio a giudizio per ‘Piazza pulita’

L’operazione, condotta nel maggio del 2020, portò a scardinare un’associazione divisa in tre livelli, quello più alto collegato direttamente alla Camorra. Il traffico e lo spaccio di droga legato al tentativo di avere il monopolio della vendita del pellet

CAMPOBASSO. Le mani della malavita sul Molise, 43 richieste di rinvio a giudizio nell’ambito dell’operazione ‘Piazza Pulita', condotta dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Campobasso e dal Gico della Guardia di finanza e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia presso la Procura di Campobasso.

L’operazione scattò nel maggio 2020, a seguito di un’indagine durata quasi due anni, la più grande operazione contro la criminalità organizzata condotta sul territorio, come specificò in conferenza stampa il procuratore Nicola D’Angelo. Operazione che portò a sradicare un’associazione criminale divisa in tre livelli, il più alto collegato direttamente alla Camorra. Il capo, che dalla Campania si era trasferito in Molise, portandosi dietro familiari e aprendo attività, puntava a gestire tutto il traffico della droga e ad avere il monopolio della vendita del pellet in tutto il Sud d’Italia.

All’inizio furono 20 le persone arrestate e trasferite in carcere, altre 7 agli arresti domiciliari, con 4 divieti di dimora in Molise e in Campania, 6 divieti di dimora in Molise, 1 obbligo di dimora a Campobasso e 1 obbligo di presentazione di firma alla polizia giudiziaria. Migliaia le cessioni di droga certificate, con lo spaccio che avveniva ovunque, nei night, nelle città e nelle campagne, a Bojano, la base logistica dell’associazione, e a Campobasso.

Tra i provvedimenti disposti dal Tribunale anche il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità degli indagati, con la confisca di abitazioni, macchine e quote societarie, per oltre un milione di euro. I reati contestati alle persone finite nell’indagine sono, a vario titolo, associazione a delinquere finalizzata al traffico droga, detenzione e spaccio, traffico di stupefacenti, porto abusivo d’armi ed estorsioni, anche con l’aggravante del metodo mafioso.

L’udienza davanti al Gup si terrà nelle prossime settimane.

C.S.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!