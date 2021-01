Incidente nelle campagne del Molise: agricoltore muore schiacciato dalla sua auto

La tragedia a Guglionesi. L’uomo stava chiudendo il cancello della sua proprietà, quando la macchina si è messa in moto e lo ha travolto

CAMPOBASSO. Drammatico incidente nelle campagne del Molise. Un uomo di 58 anni è morto, dopo essere stato travolto dalla sua auto. La tragedia è avvenuta questa mattina a Guglionesi.

Dalla prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse andando via dal suo podere, dopo aver fatto dei lavori. È sceso dalla macchina, per chiudere la sbarra del cancello, ma è stato investito dall’auto che si è messa all’improvviso in movimento e lo ha investito.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e della Misericordia di Termoli, oltre ai vigili del fuoco, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. A ricostruire la dinamica dell’accaduto i carabinieri.

La notizia si è subito diffusa in paese, lasciando sotto shock familiari e conoscenti.

