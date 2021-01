Ladri in trasferta dalla Puglia denunciati e multati per aver ignorato le norme anti-Covid

Nella rete dell’Arma sono finiti due pregiudicati di San Severo che avevano in auto coltelli e arnesi da scasso

CAMPOMARINO. In trasferta dalla Puglia con il chiaro intento di mettere a segno dei furti, sono invece finiti nella rete del carabinieri del Nor di Termoli. Avevano fatto male i loro conti i due pregiudicati di 35 e 32 anni di San Severo fermati mentre si aggiravano con fare sospetto per le vie del centro di Campomarino.

Al momento del controllo, sono apparsi agitati e non sono stati in grado di giustificare la loro presenza in paese. I militari li hanno perquisiti e in auto hanno trovato due coltelli a serramanico, un taglierino, due paia di guanti in gomma nonché numerosi arnesi da scasso e strumenti da effrazione. È scattato il sequestro e la denuncia, ma non solo. È partita la procedura per il foglio di via e per i due è pure scattata una multa di 1.066,66 euro per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Nell’arco della giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Termoli hanno effettuato diversi controlli sul territorio. Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 26 veicoli, 31 persone ed effettuate 4 perquisizioni d’iniziativa tra veicolari, personali e domiciliari. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni.

