Riapertura scuole, la richiesta della Flp: "Tamponi a tappeto in caso di sintomi Covid sospetti"

Il sindacato annuncia di essere pronto a segnalare eventuali abusi e ritardi nel tracciamento sanitario alle autorità competenti

CAMPOBASSO-ISERNIA. In vista della riapertura annunciata per lunedì 18 gennaio degli istituti del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di I grado) e del 75% dell’orario per la scuola secondaria di secondo grado, il sindacato Flp Scuola Molise chiede che “siano garantiti, entro e non oltre le 24 ore dalla manifestazione di sintomi sospetti, tracciamento e tampone agli alunni e ai docenti della classe interessata ai fini della disposizione immediata della quarantena e della limitazione del contagio all’interno e all’esterno della comunità scolastica”.

“Vigileremo – annuncia il sindacato - su ogni su ogni ritardo in tal senso e lo segnaleremo alle autorità competenti. Se la scuola è un bene prezioso per l’intera collettività, altrettanto – conclude la Federazione Lavoratori Pubblici - Scuola - deve esserlo la tutela della salute di studenti e personale”.