Isernia, soste selvagge ai danni dei disabili: carabinieri in azione

Nei pressi dell’ospedale e dei negozi del centro

ISERNIA. Parcheggi per disabili occupati arbitrariamente nei pressi dell’ospedale e degli esercizi commerciali del centro città. Nella mattina di ieri i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e della stazione di Isernia hanno attuato uno specifico servizio finalizzato al contrasto del fenomeno delle soste selvagge a tutela delle persone diversamente abili.

Nel corso dell’attività, i militari hanno controllato 40 automezzi e fatto nove multe per soste arbitrarie nei parcheggi riservati ai disabili.

Molti cittadini, infatti, al fine di non perdere tempo in cerca di altro luogo ove lasciare l’auto, ignorano deliberatamente il segnale di parcheggio per disabili e posteggiano negli spazi gialli a essi dedicati, se liberi. Complessivamente è stata verbalizzata la somma di 783 euro con 18 punti decurtati.

