Quando la libertà di stampa prevale sulla politica: nessuna diffamazione, il segretario del Pd Facciolla condannato alle spese

Sentenza del tribunale di Larino che rigetta la richiesta di risarcimento danni da 200mila euro nei confronti della giornalista Giovanna Ruggiero, difesa dall’avvocato Massimo Romano

LARINO. Una sentenza destinata a fare scuola in difesa della libertà di stampa, quella del tribunale di Larino del 29 dicembre scorso che ha condannato il segretario regionale del Pd, Vittorino Facciolla, al pagamento delle spese processuali per oltre 10mila euro in una causa civile contro la giornalista Giovanna Ruggiero, accusata di diffamazione a mezzo stampa.

Dopo sei anni, il Tribunale di Larino scrive la parola fine sulla causa civile promossa da Facciolla, ai tempi assessore regionale, contro la Ruggiero, ex firma del free press la Gazzetta del Molise.

Diffamazione a mezzo stampa, con una richiesta risarcitoria di 200mila euro nei confronti della collega per un articolo che riportava la cronaca della querelle scoppiata a San Martino in Pensilis tra l’ex sindaco Facciolla e il gruppo di minoranza San Martino Libera, movimento civico che nel frattempo nel 2018 ha vinto le elezioni proprio contro la lista dell’ex vicepresidente della giunta Frattura.

Il Tribunale di Larino, in persona del Giudice monocratico Maria Rosa Palladino, ha rigettato la richiesta risarcitoria ritenendola infondata e riconoscendo l’esercizio del diritto di cronaca e di critica politica, valutando integrati i canoni giurisprudenziali di veridicità, pertinenza e continenza dell’esposizione e condannando Facciolla al pagamento delle spese legali di più di 10mila euro in favore di Ruggiero, difesa dall’avvocato Massimo Romano con la collaborazione del collega Luca Di Carlo.

Una vicenda processuale complessissima, con code velenose anche a livello penale. Lo stesso Facciolla aveva infatti denunciato penalmente non solo la Ruggiero, sempre per diffamazione, ma anche un testimone del processo civile per una presunta falsa testimonianza. Denunce respinte in tronco dal Tribunale penale di Larino: la posizione della giornalista fu archiviata dal giudice per le indagini preliminari Veronica D’Agnone all’esito della camera di consiglio nel 2017, per l’opposizione di Facciolla alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Il teste, invece, difeso anch’egli dall’avvocato Romano, fu assolto dal giudice per l’udienza preliminare con il rito abbreviato (dottoressa Vecchi).

La difesa, nel caso della Ruggiero, aveva contestato l’archiviazione d’ufficio per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la diffamazione non sussistesse e si era rivolta alla Suprema Corte, ottenendo l’annullamento con sentenza n. 36857 del 7 settembre 2016.

Un verdetto sul quale si è registrato, all’epoca, un interessante commento del dottor Luigi Cuomo, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e originario di Isernia sul quotidiano giuridico ‘Leggi d’Italia’, che spiegava come il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, non può disporre d’ufficio l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, essendo diversi i presupposti (nel primo caso assenza dei requisiti costitutivi del reato, nel secondo non punibilità di una fattispecie criminosa comunque esistente), poiché è sempre necessario un contraddittorio tra le parti.

Tornando alla causa civile, secondo il giudice Palladino l’articolo oggetto di denuncia non muoveva nei confronti di Facciolla alcun accenno alla sua sfera privata, neppure in modo indiretto, “ma solo critiche al comportamento dello stesso – si legge nella sentenza - tenuto in occasione di episodi realmente accaduti”.

Numerosi i passaggi del giudice che riaffermano il valore fondamentale dei diritti costituzionali di cronaca e di critica politica: nella sentenza di legge che la giornalista ”era esonerata dal verificare la verità oggettiva dei fatti riportata nel manifesto” citato nell’articolo, “ovvero di verificare che la sua affissione fosse stata autorizzata”. Non solo: la Ruggiero, in quanto “opinionista politica che non ha in alcun modo nascosto la propria appartenenza ideologico-politica, non aveva affatto il dovere di essere neutra nelle proprie espressioni. Infatti, in un contesto democratico, insinuare un dubbio circa l’operato di taluno - come fatto nell’articolo - esprime proprio quella valutazione critica, razionalmente correlata ai fatti, nella quale si esplica la funzione di controllo del giornalismo”.

Il giudice Palladino cita poi la Cassazione quando, con sentenza del 7 novembre 2018 n. 60, veniva evidenziato come “in riferimento all’esercizio del diritto di cronaca e di critica, in tema di diffamazione a mezzo stampa il rispetto della verità oggettiva del fatto assume un rilievo minore rispetto al diritto di cronaca in quanto la critica, e ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, anche ove non sfoci nella satira, ha per sua natura carattere congetturale e, pertanto, non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica”. E ancora: “Il diritto di critica politica, soprattutto quando comporta giudizi di valore, è idoneo a legittimare l'attività di cronaca giornalistica anche con l'uso di toni allusivi, accesi, graffianti e smodati, senza che con ciò necessariamente sfoci nell'ambito dell'illecito, fino al punto in cui esso non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la 'figura morale del soggetto criticato'” (Cassazione, V sezione penale, sentenza 19694 dell’8 maggio 2019).

Fondamentale anche il passaggio in cui il giudice monocratico esplicita che “deve pure tenersi conto che, nel caso dell’uomo politico, il livello di tutela dell’onore e della reputazione si abbassa, dovendo tali valori personali essere contemperati con l’interesse collettivo alla conoscenza di fatti e giudizi, anche fortemente negativi, suscettibili di incidere sulle valutazioni attinenti alla meritevolezza e all’affidabilità della persona in ordine all’esercizio di cariche pubbliche elettive. Il linguaggio provocatorio utilizzato dal giornalista rientra nel diritto alla libertà di espressione e, se impiegato verso politici che scelgono volontariamente di entrare nell’arena pubblica, deve essere tollerato e protetto nei casi in cui non costituisca un attacco personale e gratuito”.

Tenuto conto di tali principi, il giudice ha dunque considerato operante in favore della Ruggiero “l’esimente del diritto di critica essendo evidente che la stessa aveva espresso le proprie valutazioni critiche nei confronti del Facciolla proprio in occasione della pubblicazione del manifesto di denuncia da parte dei suoi oppositori politici, inserendosi in un pubblico ‘scontro’ politico, e proprio in virtù delle rilevanti cariche pubbliche dal medesimo in quel preciso momento storico”.

