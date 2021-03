Coronavirus, due morti in poche ore: dolore senza fine a Santa Croce di Magliano

Una interminabile catena di lutti: dopo il decesso del 50enne Ettore Carnevale, un altro paziente ha perso la battaglia contro il virus. La comunità del basso Molise continua a piangere i suoi figli, strappati all'affetto dei loro cari da una pandemia che qui si è rivelata micidiale

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un paese sconvolto da una lunga serie di decessi avvenuti in pochi mesi. Non c’è il tempo materiale per piangere un defunto che nel giro di poche ore si diffonde una ennesima drammatica notizia.

Santa Croce di Magliano continua a pagare il prezzo più alto di questa pandemia. Ieri la morte del 50enne Ettore Carnevale, autista dello scuolabus in servizio nella vicina San Giuliano di Puglia, che dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute, era stato ricoverato in terapia intensiva al Neuromed di Pozzili. Si tratta della vittima più giovane in paese.

A distanza di poche ore si è appresa l'ennesima triste notizia: un altro paziente ha perso la battaglia contro un virus che qui in modo particolare ha mostrato tutta la sua aggressività.

Quasi 20 morti Covid concentrati in pochi mesi, in un paese che conta poco più di 4mila anime. Basta questo raffronto per far comprendere quanto sia stato doloroso il calvario di una comunità che improvvisamente si è trovata a dover combattere contro un nemico invisibile, che è entrato dentro le case dei cittadini.

Tra gennaio e febbraio, in concomitanza con l’ingresso della variante inglese del Covid in basso Molise, il numero di persone contagiate a Santa Croce aveva superato di gran luna le 100 unità, con un tasso molto alto di ricoveri in rapporto ai casi attivi. Finalmente dopo lunghe settimane di restrizioni, anche per merito dell’amministrazione comunale che ha attivato una vasta campagna di tracciamento, la situazione sanitaria è iniziata via via a migliorare.

Purtroppo l’unico indicatore, il più brutale e doloroso che esista, quello delle vittime, non intende ancora dare segni di cedimento. Il dramma di Santa Croce di Magliano non dovrà essere dimenticato: lo chiedono prima di tutti i cittadini di questa comunità e tutti coloro che da un momento all’altro hanno visto partire i loro cari a bordo di ambulanze, senza immaginare che non sarebbero mai più tornati.

