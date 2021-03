Coronavirus, muore 49enne di Termoli. Scoppia cluster a Casacalenda: 13 contagi in paese

E’ quanto si evince purtroppo dal bollettino Asrem odierno. Respira l’ospedale San Timoteo: restano ad oggi 9 i pazienti ricoverati in area grigia ma la città piange un’altra giovane vittima. Ha perso la battaglia contro il viirus anche una 79enne di Guglionesi, ricoverata in malattie infettive

TERMOLI. La città adriatica piange un’altra giovane vittima di questa lunga emergenza sanitaria: un 49enne si è spento nel reparto di terapia intensiva al Cardarelli, in seguito al progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute, che avevano reso necessario il ricorso all’intubazione. Una notizia drammatica che arriva nel giorno in cui si apprende dal bollettino Asrem di una ulteriore diminuzione di pazienti Covid ricoverati nell’area grigia dell’ospedale San Timoteo: il numero di assistiti è sceso dalle 29 unità che si registravano tra fine febbraio e inizio marzo alle 9 di oggi. Una buona notizia dopo due mesi nei quali il nosocomio termolese, unico attivo in basso Molise, ha rischiato di collassare per l’elevato numero di accessi di ambulanze con a bordo pazienti infetti con sintomi, anche gravi.

In basso Molise sono 25 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, di cui 13 casi di contagio sono stati rilevati a Casacalenda, dove in queste ore la preoccupazione per le possibili ulteriori conseguenze sanitarie, è molto alta. Si segnalano anche 4 nuovi casi a Campomarino e un paziente con sintomi ricoverato nel vicino nosocomio di Termoli.

