Covid, ancora una vittima: muore una 67enne di San Martino in Pensilis

La donna era ricoverata da circa due mesi in Terapia Intensiva

CAMPOBASSO. Ennesimo decesso Covid in ospedale, al Cardarelli di Campobasso. Nella serata di ieri ha perso la vita una donna di 67 anni di San Martino in Pensilis, ricoverata in Terapia Intensiva da quasi due mesi. Il basso Molise è l'area regionale che sconta finora più di tutte la seconda ondata del virus, che finora ha fatto registrare 432 decessi in tutto, stando ai dati ufficiali diffusi dall'Asrem.

