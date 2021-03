Droga e tentate estorsioni, prime condanne. Il 23 giugno comincia il processo ‘Piazza pulita’

Accolta una delle cinque richieste di patteggiamento avanzate. In Tribunale una delle più imponenti operazioni condotte in Molise

CAMPOBASSO. Il mercato della droga come testa di ponte per arrivare al controllo dell’economia regionale. Oggi udienza davanti al Gup del Tribunale di Campobasso Veronica D’Agnone, con il giudice chiamata ad esprimersi su altri 18 imputati (altri 28 sono già stati rinviati a giudizio) nell’ambito del procedimento ‘Piazza pulita’, che aveva portato a sgominare un’organizzazione che agiva su tre livelli. Con metodi da malavita organizzata.

Il giudice ha accolto solo una delle cinque richieste di patteggiamento avanzate, condannando a 4 anni e 9 mesi una donna, difesa dagli avvocati Ines Gentile e Silvio Tolesino. Per gli altri rito abbreviato o processo ordinario. Per quanti hanno optato per il rito abbreviato (ma tre richieste sono state respinte) l’udienza è prevista per l’8 maggio, mentre il processo con rito ordinario comincerà il 23 giugno.

‘Piazza Pulita’, condotta da carabinieri e guardia di finanza e coordinata dalla Procura di Campobasso, è stata una delle più imponenti operazioni antidroga condotte in Molise. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la base dell’organizzazione era a Bojano, con il traffico della droga che procedeva di pari passo con i tentativi di estorsioni a imprenditori e commercianti molisani. Il tutto sotto la copertura di un’azienda per il commercio di pellet, che puntava a ottenere il monopolio della vendita di questo materiale in tutto il Centro-Sud d’Italia.

Accertate circa 2.500 cessioni di droga, con consistenti quantitativi di stupefacente sequestrato, intercettazioni e pedinamenti che avevano consentito ai militari di chiudere il cerchio intorno agli indagati.

Disposto anche un sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca di abitazioni, autovetture, quote societarie di due imprese molisane per un valore di oltre un milione di euro di denaro proveniente dallo spaccio della droga.

