Partita di calcetto ‘clandestina’, giovani multati per 4mila euro

In azione i carabinieri della Compagnia di Agnone che hanno sorpreso 10 ragazzi impegnati sul campo da gioco in barba alle norme anti-Covid

AGNONE. Erano intenti a disputare una partita di calcetto, su un campetto comunale, in barba alle norme anti-Covid.

Ed ecco che 10 ragazzi altomolisani sono finiti nella rete dei carabinieri della Compagnia di Agnone, impegnati nel fine settimana in controlli per il contenimento del contagio.

I giovani, dopo il triplice fischio che ha sancito la conclusione del match clandestino, sono stati identificati e sanzionati per complessivi 4 mila euro. Provenivano tutti da centri limitrofi.

