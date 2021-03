Scritte sui muri con minacce di morte al sindaco: indagano i carabinieri

L'episodio è accaduto la notte scorsa a Roccamandolfi. Lombardi: “Sono tranquillo e convinto che non si tratti di una questione politica”

ROCCAMANDOLFI. A distanza di pochi giorni dall'episodio accaduto a Guardialfiera, in Molise si registra un altro caso di minacce al sindaco con eloquenti scritte sui muri.

Nel mirino questa volta è finito il primo cittadino di Roccamandolfi Giacomo Lombardi. Stamattina sono comparse delle scritte contenenti minacce di morte esplicitamente dirette a lui sui muri a 50 metri dalla piazza principale e dalla sede del Municipio.

Del caso sono stati immediatamente informati i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per dare un volto e un nome all'autore del gesto.

Un episodio inquietante che stride parecchio con la ben nota ospitalità e accoglienza che caratterizza la comunità di Roccamandolfi.

Toccherà ai militari dell'Arma individuare il responsabile e al momento non può essere esclusa nessuna pista. “Qualche sospetto – ha detto il sindaco – in realtà c'è. Sono convinto che non si tratti di minacce di natura politica, ma dovute a un disagio di tipo economico e sociale. In ogni caso, aspettiamo l'esito delle indagini in corso”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!