Incidente sul lavoro, 49enne isernino cade dal tetto: è in prognosi riservata

L'episodio è accaduto nel cantiere dell'edificio scolastico di Alfedena. L'operaio è improvvisamente precipitato compiendo un volo di 6 metri

ISERNIA. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Avezzano il 49enne isernino, rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto della scuola dove stava lavorando.

L'incidente, come riferito da Rete Abruzzo, è accaduto nel pomeriggio di ieri ad Alfedena.

Stando alle prime informazioni, l'operaio stava lavorando nel cantiere della nuova scuola in costruzione, quando, per cause da accertare, sarebbe caduto dal ponteggio, compiendo un volo di sei metri.

L'allarme è scattato immediatamente consentendo alla macchina dei soccorsi di mettersi subito in moto. Sul posto gli operatori del 118 che alla luce della gravità della situazione, ne hanno predisposto il trasferimento all'ospedale di Avezzano. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Castel Di Sangro e del competente Dipartimento Asl per accertare eventuali responsabilità.

